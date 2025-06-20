Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

PMN Dihentikan, Pelni Masih Butuh Rp2,5 Triliun untuk Pengadaan 3 Kapal Baru

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 20 Juni 2025 |23:06 WIB
PMN Dihentikan, Pelni Masih Butuh Rp2,5 Triliun untuk Pengadaan 3 Kapal Baru
Respons Pelni Setelah Penyertaan Modal Negara Dihentikan untuk BUMN. (Foto: okezone.com/Pelni)
A
A
A

JAKARTA - Penyerataan Modal Negara (PMN) tidak akan diberikan lagi kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) setelah adanya Badan Pengelola Investasi Danantara.

Merespons keputusan tak adanya PMN, Direktur Utama PT Pelni (Persero) Tri Andayani mengatakan, saat ini perseroan tengah memesan 3 unit kapal baru senilai Rp1,5 triliun dengan sumber pendanaan dari PMN yang telah disetujui pada akhir 2024 lalu.

"Pemerintah telah memberikan uang muka sebesar Rp1,5 triliun untuk pembelian 3 unit kapal, dan melakukan peremajaan kapal-kapal kami secara bertahap," ujarnya di Pelabuhan Tanjung Priok, Jumat (20/6/2025).

Namun demikian, Trianda mengaku membutuhkan suntikan dana Rp2,5 triliun untuk pelunasan 3 kapal tengah di pesan tersebut. Targetnya pada tahun 2025, PELNI kembali mengajukan PMN kembali untuk pelunasan kapal tersebut.

"Insya Allah kalau di tahun ini juga kami mengusulkan Rp2,5 triliun PMN dari APBN 2025 untuk pelunasan 3 unit kapal tadi, dan diharapkan kalau semuanya berjalan dengan lancar," sambungnya.

Trianda mengatakan sesuai target yang telah disusun perseroan, ketiga kapal baru tersebut akan dioperasikan pada akhir tahun 2028. Kapal ini akan menggantikan kapal - kapal yang sudah memasuki umur teknis.

"Sesuai dengan timeline, 3 unit kapal ini mestinya sudah beroperasi di akhir tahun 2028," pungkasnya.

Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria menjelaskan saat ini tengah dalam proses pengkonslidasian seluruh Badan Usaha Milik Negara dalam satu entitas induk usaha, yaitu Danantara Asset Management.

Dony menjelaskan, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara akan terdiri dari 2 holding, yaitu Danantara Aset Manajemen dan Danantara Investment Manajemen. Danantara Aset Manajemen akan berfungsi untuk mengkonsolidasikan seluruh perusahaan negara dalam satu entitas usaha. Sedangkan Investment Management akan berfungsi untuk pengambilan keputusan investasi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186518/pelni-8rSA_large.jpg
Cara dan Syarat Dapat Diskon Pelni untuk Tiket Libur Nataru 2025/2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/320/2990476/pelni-siap-angkut-588-903-pemudik-pada-lebaran-tahun-ini-BKNM5NGLCq.jpg
Pelni Siap Angkut 588.903 Pemudik pada Lebaran Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/23/320/2987307/pelni-siapkan-300-tiket-gratis-untuk-arus-balik-labuan-bajo-makassar-B3C4hVHqA0.jpg
Pelni Siapkan 300 Tiket Gratis untuk Arus Balik Labuan Bajo-Makassar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/08/622/2967370/pelni-buka-lowongan-kerja-syaratnya-bukan-anggota-partai-sjAcIZwxfw.jpg
Pelni Buka Lowongan Kerja, Syaratnya Bukan Anggota Partai!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/23/320/2958981/alasan-erick-thohir-angkat-mantan-dirut-angkasa-pura-ii-jadi-komut-pelni-iHn6XOmcoQ.jpg
Alasan Erick Thohir Angkat Mantan Dirut Angkasa Pura II Jadi Komut Pelni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/17/320/2956007/ini-susunan-direksi-dan-komisaris-pelni-terbaru-usai-dirombak-erick-thohir-FPq9YsqAEb.jpg
Ini Susunan Direksi dan Komisaris Pelni Terbaru Usai Dirombak Erick Thohir
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement