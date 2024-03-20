Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pelni Prediksi Jumlah Pemudik 2024 Turun, Kenapa?

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |21:08 WIB
Pelni Prediksi Jumlah Pemudik 2024 Turun, Kenapa?
Pemudik kapal laut diprediksi turun (Foto: Okezone)
JAKARTA - PT Pelni (Persero) memprediksi jumlah penumpangan kapal pada periode musim arus mudik dan balik Lebaran 2024 menurun.

Direktur Utama PT Pelni, Tri Andayani menjelaskan pada musim mudik lebaran 2024 ini, PT Pelni memproyeksikan jumlah penumpang sebanyak 588.903 ribu. Angka ini turun jika melihat realisasi jumlah penumpang kapal pada tahun 2023 lalu sebanyak 632.155 orang.

Proyeksi jumlah penumpang kapal pada tahun 2024 ini masih belum menunjukkan kondisi pemulihan pasca pandemi covid 19. Pasalnya proyeksi jumlah penumpang tahun 2024 ini lebih rendah -25,97% dibandingkan tahun 2019 atau 795.482 penumpang.

"Hal ini dikarenakan adanya pengurangan jumlah kapal perintis sebanyak 12 unit," ujar Andayani dalam konferensi pers angkutan laut lebaran 1445/2024 PT Pelni di Jakarta, Rabu (20/3/2024).

Lebih lanjut, Andayani mengatakan 12 kapal perintis tersebut masuk dalam docking untuk mendapatkan perawatan dan peremajaan terhadap kapal yang sudah sudah masuk usia teknis lebih dari 30 tahun.

"Jadi tidak disebabkan angkutan lebaran kemudian kami kurangi, tidak di kontrak per 1 Januari 2024 memang penugasannya menjadi 30 kapal dari tahun sebelumnya 42 kapal," sambungnya.

