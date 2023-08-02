Harga Terbaru BBM Pertamina, Shell sampai BP AKR Naik, Ini Daftarnya

JAKARTA - Harga terbaru BBM Pertamina, Shell sampai BP AKKR yang serentak naik per hari ini, Selasa (1/8/2023). Melansir dari situs resmi Pertamina, ketiga jenis BBM yang mengalami kenaikan yaitu Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex.

Diketahui harga Pertamax Turbo sebesar Rp14.400 per liter dengan kenaikan sebesar Rp400 di Jakarta. Sebelumnya Pertamax Turbo diberi harga Rp14.000 per liter pada bulan Juli 2023.

BACA JUGA: Ini Dia Harga BBM Paling Murah di Indonesia

Selain itu harga Dexlite mulai 1 Agustus 2023 naik sebesar Rp800 per liter menjadi Rp13.950 perliter. Harga sebelum kenaikan yakni Rp13.150 per liternya.

Kemudian kenaikan harga dialami oleh Pertamina Dex dengan harga sebesar Rp14.350 per liter. Kenaikan Petamina Dex senilai Rp800 apabila dibandingkan pada bulan Juli 2023 Rp13.550 per liter.

Termasuk harga BBM Shell Indonesia perlu menyesuaikan dengan harga yang telah ditetapkan. Pada awal bulan Agustus 2023 harga BBM Shell yakni Super, V-Power hingga Diesel Ekstra serentak naik.

Ada juga BP AKR ikut menaikan harga di awal bulan ini. Harga BBM BP AKR seperti 92 sampai Ultimate mengalami kenaikan harga.

Pertamina mengumumkan kenaikan harga BBM non subsidinya di awal Agustus 2023. Berikut perbandingan harga BBM Pertamina, Shell sampai BP AKR.