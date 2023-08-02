Harga Serba Naik, Para Pemilik Warteg se-Jabodetabek Bertahan dari Gempuran Inflasi

JAKARTA - Para pemilik warteg se-Jabodetabek berkumpul bersama dan membentuk komunitas yang dinamakan Komunitas Warteg Nusantara (Kowantara) agar dapat saling membantu dalam menjalani usaha mereka.

Dilansir BBC di Jakarta, Rabu (2/8/2023), kegiatan itu dilakukan di sebuah warteg milik Tarsih Irdayanti dan suaminya yang berada di pinggir jalan Otista Raya, Jakarta Timur.

BACA JUGA:

Warteg itu menjual beraneka ragam makanan, mulai dari sayur kangkung, tempe orek, ikan bakar dan lainnya.

Seperti warteg yang merupakan singkatan dari warung Tegal, Tarsih sendiri merupakan warga asli Kota Tegal, Jawa Tengah.

Dia sudah tinggal dan mengelola warteg di Jakarta selama hampir 20 tahun.

Dia menyebut sudah mulai membantu orang tuanya melayani para konsumen lapar di warteg mereka di Jakarta sejak ia duduk di bangku kelas empat SD.

BACA JUGA:

“Saya belajar nyentong nasi dan melayani itu dari SD kelas 4. Setiap kali liburna saya dibawa ke Jakarta. Waktu itu di daerah Budi Luhur, di daerah petukangan selatan itu,” ungkap Tarsih yang kini berusia 48 tahun.

Dia mengaku masih ingat betul pengalamannya berbelanja di pasar pagi-pagi seorang diri saat ia SMA. Para penjual langsung meneriakinya dengan penuh semangat, menawarkan berbagai barang jualan mereka, mulai dari tahu hingga unggas.

“Kalau dulu enak, bahan-bahan makanan semua murah dan alami. Sekarang sudah serba mahal dan instan,” katanya.