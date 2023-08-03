Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Menko Airlangga Akselerasi KEK Jadi Sumber Pertumbuhan Baru di Daerah

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |21:40 WIB
Menko Airlangga Akselerasi KEK Jadi Sumber Pertumbuhan Baru di Daerah
Menko Airlangga Hartarto. (Foto: dok Golkar)
A
A
A

SURABAYA - Prospek perekonomian nasional yang tetap menunjukkan resiliensi di tengah berbagai gejolak ekonomi global saat ini terus diakselerasi Pemerintah melalui peningkatan investasi.

Selain itu juga Pemerintah mendorong ekspor, menekan impor melalui pengembangan industri substitusi impor, serta meningkatkan penciptaan lapangan pekerjaan baru yang salah satunya dihasilkan melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Berfungsi untuk memfasilitasi kegiatan industri, ekspor, impor, serta kegiatan lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional, KEK telah mampu berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian nasional.

Hingga Juni 2023, realisasi investasi KEK tercatat sebesar Rp128,5 triliun dengan capaian 291 pelaku usaha yang menjalankan bisnis di KEK, serta penciptaan lapangan kerja baru bagi 71.349 orang secara kumulatif.

“Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah telah melakukan berbagai macam transformasi kebijakan, salah satunya melalui Kawasan Ekonomi Khusus, untuk menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah,” ungkap Menko Airlangga Hartarto saat menyampaikan keynote speech secara virtual dalam acara Indonesia Special Economic Zone Forum 2023 di Surabaya, Kamis (3/07/2023).

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/13/3184167//cgv_indonesia_buka_di_grand_mall_lampung-JBoX_large.jpg
Tambah Lokasi Baru, CGV Cinemas Indonesia Hadir di Grand Mall Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184156//airlangga-tANE_large.jpg
Skema Baru KUR 2026: Bunga Flat 6 Persen, Penarikan Tanpa Batas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/11/3184130//bri_prabu_expo_2025-Rvif_large.jpeg
BRI Dukung PRABU Expo 2025, Dorong Transformasi Teknologi bagi UMKM Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/11/3184109//holding_umi-f9AI_large.jpeg
Perkuat Ekonomi Kerakyatan, BRI Group Salurkan Rp632 Triliun kepada 34,5 Juta Debitur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/11/3184052//genkbiz-HL9e_large.JPG
GenKBiz dan Star Festival Batam 2025, Inisiatif KB Bank Dukung Semangat Wirausaha Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/11/3184039//faforbea-elcF_large.jpg
Melangkah bersama Shopee, Brand Fesyen Faforbea Jadi Bukti Ketekunan di Era Digital
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement