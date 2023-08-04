Miliarder Ini Punya Harta Rp42 Triliun Berkat Jualan Masker

JAKARTA - Sosok miliarder dunia yang kaya raya berkat jualan masker wajah bernama Zhang Liguo. Mantan apoteker ini membukukan kekayaannya setelah mendaftarkan merek perawatan kulitnya ke Bursa Efek Shenzhen, Fuerjia.

Dilansir dari Forbes, Zhang memiliki kekayaan hingga USD2,8 miliar atau setara Rp42 triliun (kurs Rp15.100 per USD), melalui jumlah tersebut 84% berasal dari Fuerjia.

Fuerjia sendiri berkantor di Kota Timur Laut Harbin. Perusahaan perawatan kulit ini mendapat dana segar hingga 2,2 miliar yuan atau USD306 juta saat melakukan pencatatan saham di Bursa Efek Shenzhen.

Saham Fuerjia mengalami peningkatan mencapai 44% pada hari debutnya sebelum anjlok 15% di hari berikutnya. Hal ini tentu memberikan keuntungan pada Zhang.

Sebagai tambahan informasi, Zhang menghabiskan awal kariernya sebagai apoteker di sebuah Rumah Sakit di Heilongjiang.

Zhang kemudian bekerja untuk perusahaan farmasi Hapharm Group yang berafiliasi dengan negara, yang juga berkantor pusat di Harbin, sebelum mendirikan perusahaannya sendiri pada tahun 1996.