HOME FINANCE HOT ISSUE

BLT Kesra Sudah Cair, Ini Cara Lapor Jika Belum Menerima Bantuan Rp900 Ribu 

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 13 November 2025 |05:05 WIB
BLT Kesra Sudah Cair, Ini Cara Lapor Jika Belum Menerima Bantuan Rp900 Ribu 
BLT Kesra Sudah Cair, Ini Cara Lapor Jika Belum Menerima Bantuan Rp900 Ribu. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Bansos BLT Kesra Rp900 ribu sudah dicairkan hingga bulan ini. Bagi keluarga penerima manfaat yang belum menerima BLT Kesra, segera lapor ke saluran resmi Kementerian Sosial (Kemensos).

Jika masyarakat belum mendapatkan BLT Kesra Rp900.000, bisa melaporkan ke saluran resmi Kemensos. Berikut ini caranya:

Hotline Bansos Kemensos: 0811-10-222-10

SMS: 1708 (untuk pengguna Telkomsel, Indosat, dan Tri)

Twitter (X): @lapor1708

Email: [email protected]

Masyarakat juga diimbau untuk memantau informasi resmi seputar bantuan sosial melalui akun media sosial Kemensos, seperti Instagram @kemensosri, agar tidak tertinggal pembaruan jadwal dan informasi terbaru.

Cek Penerima BLT

Untuk memastikan apakah Anda termasuk penerima bantuan tersebut, cukup siapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan lakukan pengecekan melalui aplikasi Cek Bansos atau situs resmi cekbansos.kemensos.go.id.

Lalu, seperti apa langkah-langkah untuk mengeceknya? Berikut panduan lengkap cek penerima BLT Kesra Rp900.000 untuk periode Oktober hingga Desember 2025:

 

