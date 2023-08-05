Momen Pak Bas Borong Tutut di Pasar hingga Ungkap Khasiatnya ke Jokowi

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membeli keong sawah atau tutut usai menghadiri peresmian Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Seksi II Cigombong-Cibadak.

Menteri Basuki membeli tutut di Pasar Parungkuda yang berjarak sekitar 1 kilometer dari Gerbang Tol Parungkuda, lokasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Jalan Tol Bocimi Seksi II.

"Katanya di situ ada untuk pertumbuhan rambut," kata Basuki sambil menunjukkan tutut yang berada dalam styrofoam dan dibungkus dalam plastik bening dikutip Antara, Jumat, 4 Agustus 2023.

"Buat kekuatan tulang," sambung Menteri BUMN Erick Thohir yang juga ada di lokasi tersebut.