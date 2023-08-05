Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

3 Cara Transfer Sesama Rekening BRI Mudah dan Cepat

Himayatul Azizah , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |22:05 WIB
3 Cara Transfer Sesama Rekening BRI Mudah dan Cepat
3 Cara Transfer Sesama Rekening BRI Mudah dan Cepat. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - 3 cara transfer sesama rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) secara mudah dan cepat. Terdapat berbagai layanan yang disajikan oleh BRI kepada para nasabahnya.

Layanan tersebut berupa tabungan simpan pinjam, kredit, investasi dan lainnya. BRI juga memiliki keunggulan dalam segi transaksi dalam sesama BRI maupun bank yang berbeda.

Berikut 3 cara transfer sesama rekening BRI dengan mudah dan cepat.

1. Transfer Sesama BRI Melalui Aplikasi

Melakukan transfer melalui aplikasi BRImo milik BRI. BRImo dirancang sedemikian rupa agar menghadirkan kemudahan bagi nasabah yang ingin melakukan transaksi.

Terlebih dahulu pastikan aplikasi sudah terunduh di gawai. Selain itu pastikan rekening telah terhubung di aplikasi BRImo sehingga dapat mengakses aplikasi BRImo.

Langkah-langkah transfer melalui aplikasi BRImo:

- Buka aplikasi BRImo, kemudian masukkan username dan password atau fingerprint dan face unlock yang telah tersedia

- Pada halaman "Home", pilih "Transfer"

- Jika belum pernah mentransfer uang kepada rekening tujuan, pilih "Tambah Penerima"

- Pilih "Bank BRI" sebagai rekening tujuan

- Masukkan nomor rekening BRI yang ingin dituju, kemudian klik "Lanjutkan"

- Masukkan nominal saldo yang ingin ditransfer

- Cek nominal saldo dan rekening penerima

- Klik "Transfer" apabila dirasa sudah benar

- Masukkan PIN BRImo

- Transfer uang sesama BRI melalui aplikasi BRImo sudah berhasil dilakukan.

2. Transfer Sesama BRI Melalui Internet Banking

Transfer sesama BRI melalui internet banking dapat dilakukan apabila tidak memiliki aplikasi BRImo. Inilah langkah-langkah transfer melalui internet banking.

- Buka laman https://ib.bri.co.id/ib-bri/

- Masukkan ID dan password internet banking BRI

- Masukkan captcha yang muncul di layar dan tulis dengan benar

- Klik "Login"

- Pilih "Transfer", kemudian pilih "Transfer Sesama BRI"

- Masukkan nomor rekening tujuan

- Masukkan nominal uang yang ingin ditransfer

- Klik "Kirim" untuk konfirmasi

- Masukkan password internet banking

- Klik "Permintaan m-Token BRI"

- Masukkan m-Token dari SMS BRI, kemudian klik "Kirim"

- Tunggu sampai notifikasi transfer berhasil dilakukan muncul di layar

- Proses transfer sesama BRI melalui Internet Banking sudah berhasil dilakukan.

