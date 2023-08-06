Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

5 Fakta Pengusaha yang Kaya Raya Berkat Mie Instan

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |08:06 WIB
5 Fakta Pengusaha yang Kaya Raya Berkat Mie Instan
Pengusaha Kaya Berkat Mie Instan. (foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Di Indonesia, mie instan sangat digemari oleh masyarakat. Mulai dari tua - muda, pelajar, pekerja, juga disukai berbagai kalangan. Selain harganya yang murah, mie instan juga menyediakan beragam pilihan rasa menarik.

Dirangkum Okezone, Minggu (6/8/2023), fakta-fakta tentang pengusaha yang produksi mie instan hingga jadi konglomerat.

1. Anthony Salim

Anthony Salim masuk dalam deretan orang terkaya nomor 3 di Indonesia. Diperkirakan jumlah kekayaan Anthony sebesar USD8,5 miliar pada tahun 2021 atau setara Rp126,3 triliun.

Harta kekayaan Anthony berasal dari berbagai sektor, salah satunya yakni mie instan. Anthony menjadi produsen Indofood dengan produk andalannya yaitu Indomie.

2. Husain Djojonegoro

Pemilik PT ABC President Indonesia dan Orang Tua Group Husain Djojonegoro diperkirakan memiliki kekayaan sebanyak USD1,25 miliar atau setara Rp18,57 triliun.

Tidak hanya memproduksi ABC Selera Pedas dalam beragam rasa, Husain membuat produk Gurimi. Gurimi menjadi salah satu mie instan yang sangat enak.

3. Djajadi Djaja

Djajadi Djaja merupakan founder dari PT Jakarana Tama. Perusahaan milik Djajadi ini mempunyai produk mie instan yaitu Mie Gaga.

Kekayaan Djajadi tidak dapat diketahui oleh Forbes. Namun Djajadi tetap berada di posisi konglomerat dengan bisnis mie instan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176548/harta_kekayaan_patrick_kluivert-cKNA_large.jpg
Segini Kekayaan Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Gagal Bawa Garuda ke Piala Dunia 2026 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement