5 Fakta Pengusaha yang Kaya Raya Berkat Mie Instan

JAKARTA – Di Indonesia, mie instan sangat digemari oleh masyarakat. Mulai dari tua - muda, pelajar, pekerja, juga disukai berbagai kalangan. Selain harganya yang murah, mie instan juga menyediakan beragam pilihan rasa menarik.

Dirangkum Okezone, Minggu (6/8/2023), fakta-fakta tentang pengusaha yang produksi mie instan hingga jadi konglomerat.

1. Anthony Salim

Anthony Salim masuk dalam deretan orang terkaya nomor 3 di Indonesia. Diperkirakan jumlah kekayaan Anthony sebesar USD8,5 miliar pada tahun 2021 atau setara Rp126,3 triliun.

BACA JUGA: 5 Daerah Pencetak Orang Kaya di Kalimantan Timur

Harta kekayaan Anthony berasal dari berbagai sektor, salah satunya yakni mie instan. Anthony menjadi produsen Indofood dengan produk andalannya yaitu Indomie.

2. Husain Djojonegoro

Pemilik PT ABC President Indonesia dan Orang Tua Group Husain Djojonegoro diperkirakan memiliki kekayaan sebanyak USD1,25 miliar atau setara Rp18,57 triliun.

BACA JUGA: Banyak Orang Kaya Beralih dari LPG Non Subsidi ke Gas Elpiji 3 Kg

Tidak hanya memproduksi ABC Selera Pedas dalam beragam rasa, Husain membuat produk Gurimi. Gurimi menjadi salah satu mie instan yang sangat enak.

3. Djajadi Djaja

Djajadi Djaja merupakan founder dari PT Jakarana Tama. Perusahaan milik Djajadi ini mempunyai produk mie instan yaitu Mie Gaga.

Kekayaan Djajadi tidak dapat diketahui oleh Forbes. Namun Djajadi tetap berada di posisi konglomerat dengan bisnis mie instan.