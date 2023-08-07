6 Fakta Tol Bocimi Akhirnya Tembus Cibadak, Jakarta-Sukabumi Cuma 2,5 Jam

JAKARTA - PT Waskita Karya (Persero) Tbk memastikan peresmian ruas Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Seksi II Cigombong-Cibadak akan dilakukan pada kuartal III-2023.

Jalan tol sepanjang 11,90 kilometer ini digadang-gadang dapat memangkas waktu tempuh 2 jam 30 menit perjalanan dari Jakarta menuju Sukabumi.

Simak fakta-fakta tol Bocimi akhirnya tembus Cibadak, Jakarta-Sukabumi cuma 2,5 jam berikut dirangkum Okezone, Senin (7/8/2023):

1. Waktu Tempuh Lebih Mudah dan Cepat

Sebelumnya masyarakat harus menempuh waktu 5 jam perjalanan dari Jakarta menuju Sukabumi. Bahkan, harus melewati jalur kemacetan seperti Cicurug, Parungkuda, dan Cibadak.