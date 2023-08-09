Bertemu Perwakilan Pemerintah Ukraina, Menko Airlangga: Indonesia Berkomitmen Jaga Perdamaian Dunia

JAKARTA - Mengusung tema ASEAN Matters: Epicentrum of Growth dalam Keketuaan ASEAN 2023, Indonesia mendorong ASEAN agar mampu menjadi pemain sentral dalam membawa perdamaian dan pertumbuhan dunia.

Dalam pertemuan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Chairman of Committee on Foreign Policy and Interparliamentary Cooperation at Verkhovna Rada (Parliament) of Ukraine Oleksandr Merezhko pada Selasa (8/8/2023), Menko Airlangga menyampaikan komitmen penuh Indonesia untuk mempromosikan dan menjaga perdamaian di seluruh dunia, termasuk Ukraina.

“Konflik antara Rusia dan Ukraina yang terjadi hingga saat ini membawa dampak yang cukup luas, bahkan hingga ke Indonesia, termasuk menyebabkan volatilitas harga pangan dan energi,” kata Menko Airlangga.

Menghadapi hal tersebut, lanjutnya, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya antisipatif, terutama untuk mengatasi kelangkaan pasokan dan tingginya harga pada beberapa komoditi penting.

Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Indonesia turut berpartisipasi dalam inisiatif United Nations (UN) pada Global Crises Response Group (GCRG) sebagai salah satu langkah implementatif untuk mencari jalan keluar bagi berbagai kesulitan yang dihadapi dunia sebagai akibat dari konflik berkepanjangan di kawasan Eropa.