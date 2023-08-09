Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pendaftaran CPNS 2023 Dibuka September, Ada 572.496 Formasi

Himayatul Azizah , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |04:02 WIB
Pendaftaran CPNS 2023 Dibuka September, Ada 572.496 Formasi
CPNS. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan dibuka pada September 2023.

Melalui data per 1 Agustus 2023, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menetapkan sebanyak 572.496 formasi CPNS 2023.

Terbagi menjadi 72 instansi pemerintah pusat sebanyak 78.862 ASN dan pemerintah daerah 493.634 ASN.

Dengan formasi CASN bagi pemerintah pusat terinci sebanyak 28.903 untuk CPNS dan 49.959 bagi PPPK. Adapun di pemerintah daerah sebanyak 296.084 dialokasikan khusus PPPK Guru, 154.724 PPPK Tenaga Kesehatan, dan 42.826 PPPK Teknis.

Formasi ini telah diputuskan melalui Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan ASN 2023. Rapat Koordinasi Pengadaan ASN 2023 dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan mewakili Presiden Joko Widodo dan dihadiri Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, serta Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono.

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas memaparkan bahwa terdapat sejumlah arahan terkait kebijakan rekrutmen ASN 2023. Pertama, fokus pada pelayanan dasar dengan guru dan tenaga kesehatan menjadi formasi yang paling banyak disediakan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari

Halaman:
1 2
