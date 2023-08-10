Uji Coba Gratis, KCIC Pastikan Keamanan Kereta Cepat Jakarta-Bandung





JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) membahas soal keamanan uji coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa menjamin keamanan operasional KA Cepat dari sisi teknologi dan model pembangunan infrastruktur.

"Masyarakat tidak perlu ragu terhadap keamanan di KA Cepat. Sebab KA Cepat yang dibangun relasi Jakarta-Bandung ini diadopsi langsung dari Tiongkok," katanya dalam Spesial Dialogue Okezone, Rabu, 9 Agustus 2023.

Dia juga menjelaskan bahwa perkembangan KA Cepat di Tiongkok sudah berjalan lama bahkan kini sudah sepanjang 42 ribu kilometer.

"KA Cepat menjadi pintu awal dari keseluruhan peningkatan melalui sektor transportasi," tuturnya.

Menurutnya, pembangunan KA Cepat juga perlu dilihat dari berbagai sisi positif, bukan hanya untuk memangkas waktu tempuh saja, melainkan ada tujuan penting dalam memajukan bangsa.