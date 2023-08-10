Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Uji Coba Gratis, KCIC Pastikan Keamanan Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Zuhirna Wulan Dilla , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |09:01 WIB
Uji Coba Gratis, KCIC Pastikan Keamanan Kereta Cepat Jakarta-Bandung
A
A
A


JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) membahas soal keamanan uji coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa menjamin keamanan operasional KA Cepat dari sisi teknologi dan model pembangunan infrastruktur.

 BACA JUGA:

"Masyarakat tidak perlu ragu terhadap keamanan di KA Cepat. Sebab KA Cepat yang dibangun relasi Jakarta-Bandung ini diadopsi langsung dari Tiongkok," katanya dalam Spesial Dialogue Okezone, Rabu, 9 Agustus 2023.

Dia juga menjelaskan bahwa perkembangan KA Cepat di Tiongkok sudah berjalan lama bahkan kini sudah sepanjang 42 ribu kilometer.

"KA Cepat menjadi pintu awal dari keseluruhan peningkatan melalui sektor transportasi," tuturnya.

 BACA JUGA:

Menurutnya, pembangunan KA Cepat juga perlu dilihat dari berbagai sisi positif, bukan hanya untuk memangkas waktu tempuh saja, melainkan ada tujuan penting dalam memajukan bangsa.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184524/kereta_cepat_whoosh-37Zy_large.jpg
Diskon Whoosh 20%, Rombongan Naik Kereta Cepat Melonjak di November
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182547/kereta_cepat-bRPF_large.png
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Hanya Sebuah Keinginan, Bukan Kebutuhan Mendesak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178733/dony_oskaria-hZEU_large.jpg
Soal Utang Kereta Cepat, Bos Danantara: Tak Perlu Khawatir Whoosh Beri Banyak Manfaat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178398/kereta_cepat-gQOs_large.jpg
Polemik Utang Jumbo, China Paling Diuntungkan dari Proyek Kereta Cepat Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/470/3178182/ahy-iolV_large.jpg
AHY Buka Suara soal Nasib Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177725/kereta_cepat_whoosh-xVAe_large.jpg
6 Fakta Bom Waktu Utang Kereta Cepat Whoosh, Luhut Turun Tangan hingga Disebut Sudah Busuk
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement