Blackie Kucing Terkaya di Dunia, Punya Harta Rp486 Miliar

JAKARTA – Blackie kucing terkaya di dunia punya harta kekayaan Rp486 miliar. Blackie kaya berkat warisan yang diberikan pemiliknya, Ben Rea.

Melansir laman guinnessworldrecords, Kamis (10/8/2023), Ben Rea adalah seorang pengusaha barang antik yang memberikan warisan sebsar £7 juta (USD12,5 juta) kepada Blackie pada 1988. Blackie adalah kucing kesayangan Ben.

Saat ini, jumlah warisan yang ditinggalkan Ben untuk Blackie bernilai sekitar £18,5 juta (USD32 juta). Warisan besar itu menjadikan Blackie sebagai kucing terkaya di dunia, sebuah rekor yang masih bertahan sampai sekarang.

Semasa hidupnya, Ben menghasilkan banyak uang dengan membeli dan menjual barang antik. Blackie adalah kucing terakhir yang masih hidup dari 15 kucing yang tinggal bersama Ben di rumahnya.