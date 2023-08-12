5 Fakta Duel Elon Musk vs Mark Zuckerberg Disiarkan di X, Cek Tanggal Adu Jotosnya

JAKARTA – Duel Elon Musk vs Mark Zuckerberg dikabarkan akan disiarkan langsung di X.

"Pertarungan Zuck vs Musk akan disiarkan langsung di X." tulis Musk dalam akun X pribadinya.

Duel antara Elon Musk vs Mark Zuckerberg sejatinya sudah beredar kabarnya sejak hampir 2 bulan yang lalu, tepatnya 20 Juni 2023. Kala itu Elon memulai dengan sebuah twit candaan akan kesiapannya bertanding melawan Mark di arena tarung. Tidak disangkanya, ditimpali oleh Mark lewat unggahan InstaStory yang meminta Elon untuk kirimkan lokasinya.

Setelah itu berbagai hal terjadi seputar kabar pertarungan dua miliarder ini. Seperti Elon Musk yang berlatih bersama dengan mantan atlet Ultimate Fighting Championship (UFC) George Saint-Pierre, sedangkan Mark Zuckerberg memilih berlatih dengan juara aktif UFC Israel Adesanya dan Alexander Volkanovski.

Dirangkum oleh Okezone (12/8/2023). Berikut 5 fakta duel Elon Musk vs Mark Zuckerberg bakal disiarkan di X:

1. Dana ke Veteran

Elon Musk yang menyatakan pertandingannya dengan Mark Zuckerberg akan disiarkan di X, juga mengatakan akan memberi semua hasil penjualan tiketnya pada para veteran. Sementara belum diketahui veteran negara mana yang akan mendapat semua sumbangan itu.

“Seluruh hasil akan disumbangkan untuk amal bagi para veteran,” tambah Elon di pernyataanya lewat X.

2. Estimasi Tanggal Pertandingan Dilaksanakan

Melalui platform microbloggingnya, Threads, Mark menjawab bahwa dia sudah siap kapanpun Elon siap. Namun, dia menyarankan tetap pada 26 Agustus sesuai bunyi tantangan yang pertama.

"Saya siap (duel) hari ini. Saya sarankan tanggal 26 Agustus seperti tantangan pertamanya, namun dia belum mengonfirmasinya," tulis Mark di Threads, Senin 7 Agustus 2023.

3. Motif Pertandingan

Keputusannya Elon Musk yang menyatakan akan menyiarkan pertandingannya di X dipertanyakan berbagai pihak. Sejumlah warganet menduga jika duel tersebut adalah gimmick semata untuk menaikan pamor perusahaan masing-masing. Sementara lainnya penasaran apa motif sebenarnya Elon melakukan hal tersebut.

Menanggapi itu Elon pun membalas, "Ini adalah bentuk perang yang beradab. Manusia menyukai perang.”