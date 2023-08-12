Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Duel Elon Musk vs Mark Zuckerberg Disiarkan di X, Cek Tanggal Adu Jotosnya

Hafizhuddin , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |06:00 WIB
5 Fakta Duel Elon Musk vs Mark Zuckerberg Disiarkan di X, Cek Tanggal Adu Jotosnya
Fakta Duel Mark Zuckerberg Vs Elon Musk Bakal Disiarkan X. (Foto: Okezone.com/Forbes)
A
A
A

JAKARTA – Duel Elon Musk vs Mark Zuckerberg dikabarkan akan disiarkan langsung di X.

"Pertarungan Zuck vs Musk akan disiarkan langsung di X." tulis Musk dalam akun X pribadinya.

Duel antara Elon Musk vs Mark Zuckerberg sejatinya sudah beredar kabarnya sejak hampir 2 bulan yang lalu, tepatnya 20 Juni 2023. Kala itu Elon memulai dengan sebuah twit candaan akan kesiapannya bertanding melawan Mark di arena tarung. Tidak disangkanya, ditimpali oleh Mark lewat unggahan InstaStory yang meminta Elon untuk kirimkan lokasinya.

Setelah itu berbagai hal terjadi seputar kabar pertarungan dua miliarder ini. Seperti Elon Musk yang berlatih bersama dengan mantan atlet Ultimate Fighting Championship (UFC) George Saint-Pierre, sedangkan Mark Zuckerberg memilih berlatih dengan juara aktif UFC Israel Adesanya dan Alexander Volkanovski.

Dirangkum oleh Okezone (12/8/2023). Berikut 5 fakta duel Elon Musk vs Mark Zuckerberg bakal disiarkan di X:

1. Dana ke Veteran

Elon Musk yang menyatakan pertandingannya dengan Mark Zuckerberg akan disiarkan di X, juga mengatakan akan memberi semua hasil penjualan tiketnya pada para veteran. Sementara belum diketahui veteran negara mana yang akan mendapat semua sumbangan itu.

“Seluruh hasil akan disumbangkan untuk amal bagi para veteran,” tambah Elon di pernyataanya lewat X.

2. Estimasi Tanggal Pertandingan Dilaksanakan

Melalui platform microbloggingnya, Threads, Mark menjawab bahwa dia sudah siap kapanpun Elon siap. Namun, dia menyarankan tetap pada 26 Agustus sesuai bunyi tantangan yang pertama.

"Saya siap (duel) hari ini. Saya sarankan tanggal 26 Agustus seperti tantangan pertamanya, namun dia belum mengonfirmasinya," tulis Mark di Threads, Senin 7 Agustus 2023.

3. Motif Pertandingan

Keputusannya Elon Musk yang menyatakan akan menyiarkan pertandingannya di X dipertanyakan berbagai pihak. Sejumlah warganet menduga jika duel tersebut adalah gimmick semata untuk menaikan pamor perusahaan masing-masing. Sementara lainnya penasaran apa motif sebenarnya Elon melakukan hal tersebut.

Menanggapi itu Elon pun membalas, "Ini adalah bentuk perang yang beradab. Manusia menyukai perang.”

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/455/3185472/uang-RNra_large.jpg
1 Persen Orang Terkaya Kuasai 50 Persen Kekayaan Indonesia, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement