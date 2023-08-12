Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

6 Fakta Pertumbuhan Ekonomi RI Keren Habis hingga Dipamerkan Jokowi

Hafizhuddin , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |08:00 WIB
6 Fakta Pertumbuhan Ekonomi RI Keren Habis hingga Dipamerkan Jokowi
Ekonomi RI Tumbuh 5,17% di Kuartal II-2023. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pada kuartal II 2022. Pertumbuhan ekonomi tumbuh 5,17%.

Dari sisi pengeluaran, seluruh komponen mencatat pertumbuhan positif, termasuk belanja pemerintah yang mengalami kontraksi selama empat triwulan berturut-turut di tahun 2022.

Berikut lima fakta pertumbuhan ekonomi RI kuartal II yang dirangkum Okezone, Sabtu (12/08/2023):

1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Capai 5,17%

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,17% pada kuartal II 2023.

"Maka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2023 secara year on year tumbuh 5,17%," kata Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy Mahmud.

Namun, jika dibandingkan kuartal to kuartal antara kuartal II 2023 dibandingkan kuartal I-2023 pertumbuhan ekonomi tumbuh 3,86%.

2. Sesuai Prediksi di Atas 5%

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023 diprediksi tumbuh positif di atas 5%.

"Kami memproyeksikan pertumbuhan PDB sebesar 5,09% (yoy) di triwulan-II 2023 dan 4,9%-5,0% untuk tahun fiskal 2023," ujar Ekonom LPEM FEB Universitas Indonesia Teuku Riefky.

3. Melebihi Harapan Selama Enam Triwulan Terakhir

Sebelumnya, ekonomi RI tumbuh 5,03% (yoy) di kuartal-I 2023. Hal ini menunjukkan perekonomian Indonesia tidak hanya mampu menjaga tren pertumbuhan 5%, namun juga mampu tumbuh di atas ekspektasi selama enam triwulan terakhir.

"Sebagai sektor terbesar di perekonomian dengan kontribusi mencapai seperlima, manufaktur terus tumbuh di bawah tingkat pertumbuhan nasional sejak 2012, mengindikasikan adanya potensi deindustrialisasi prematur," ungkap Riefky.

4. Keren Habis Kata Sri Mulyani

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati terkesan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023. Di mana Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,17% (yoy).

"Kereeen habis..! BPS mengumumkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (yoy) Triwulan 2-2023 (Q2/2023) sebesar 5,17%. Tujuh kuartal berturut-turut ekonomi Indonesia tumbuh di atas 5%," ucap Sri Mulyani.

Halaman:
1 2
