HOME FINANCE HOT ISSUE

Beredar Jadwal Seleksi CPNS 2023, Yuk Mulai Persiapan!

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |04:13 WIB
Beredar Jadwal Seleksi CPNS 2023, Yuk Mulai Persiapan!
Jadwal Seleksi CPNS 2023 Beredar di Medsos. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Beredar jadwal seleksi CPNS 2023 di media sosial. Disampaikan pengumuman seleksi CPNS 2023 dimulai 16 September 2023.

Plt Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN Iswinarto Setiaji menjelaskan, jadwal yang beredar itu merupakan usulan dari pihaknya.

"Sudah, usulan dari BKN," katanya.

Namun, jadwal tersebut masih tengah menunggu peresmian dari Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas.

"Masih menunggu Keputusan dari Menpan RB," tambahnya.

Sebagai informasi, dari jadwal yang beredar itu terlihat tanggal-tanggal beserta kegiatan yang akan dilakukan, mulai dari pendaftaran, proses seleksi, hingga pengumuman akhir.

Berikut jadwal CPNS 2023 yang beredar di medsos.

1. Pengumuman seleksi: 16-30 September 2023

2. Pendaftaran seleksi: 17 September-3 Oktober 2023

3. Seleksi administrasi: 17 September-5 Oktober 2023

4. Pengumuman hasil seleksi administrasi: 6-9 Oktober 2023

5. Masa sanggah: 10-12 Oktober 2023

6. Jawab sanggah: 10-14 Oktober 2023

7. Pengumuman pasca sanggah: 13-19 Oktober 2023

8. Penarikan data final: 20-22 Oktober 2023

9. Penjadwalan SKD CPNS: 23-26 Oktober 2023

10. Pengumuman daftar peserta, waktu, dan tempat SKD CPNS: 27-30 Oktober 2023

11. Pelaksanaan SKD CPNS: 31 Oktober-9 November 2023

12. Pengolahan nilai SKD CPNS: 7-11 November 2023

13. Pengumuman hasil SKD CPNS: 12-14 November 2023

14. Masa sanggah: 15-17 November 2023

15. Jawab sanggah: 15-19 November 2023

16. Pengolahan nilai SKD CPNS hasil sanggah: 18-22 November 2023=

17. Pengumuman pasca sanggah: 18-24 November 2023

18. Pemetaan titik lokasi SKB CPNS dengan CAT: 25-27 November 2023

19. Pemilihan titik lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh peserta: 28-30 November 2023

20. Penarikan data final: 1-2 Desember 2023

