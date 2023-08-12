Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

CPNS 2023 Dibuka September, Ada 572.496 Formasi

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |06:47 WIB
CPNS 2023 Dibuka September, Ada 572.496 Formasi
CPNS 2023 Dibuka September 2023 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Formasi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) 2023 dibuka tahun ini oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Formasi CPNS yang dibuka tahun ini adalah sebanyak 572.496.

Adapun seleksi CPNS akan dibuka pada September 2023. Untuk rinciannya, formasi itu dibuka di 72 instansi pemerintah pusat sebanyak 78.862 ASN, dan pemerintah daerah 493.634 ASN.

Pada formasi CASN untuk pemerintah pusat terinci sebanyak 28.903 untuk CPNS dan 49.959 untuk PPPK.

Kemudian di pemerintah daerah dialokasikan khusus sebanyak 296.084 PPPK Guru, 154.724 PPPK Tenaga Kesehatan, dan 42.826 PPPK Teknis.

Jumlah formasi itu pun diketahui sudah ditetapkan dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan ASN 2023. Rapat Koordinasi Pengadaan ASN 2023 dibuka Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mewakili Presiden Joko Widodo dan dihadiri Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, serta Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono.

Halaman:
1 2
