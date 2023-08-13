Begini Cara Mudah Daftar Penerima Bansos PKH dan BLT BPNT Agustus 2023

JAKARTA - Begini cara mudah daftar untuk menjadi penerima bansos PKH dan BLT BPNT pada Agustus 2023.

Bansos ini masih terus dilakukan pencairan hingga bulan ini.

Melalui Kementerian Sosial (Kemensos), dana bansos telah masuk pencairan pada tahap ketiga. Hal tersebut mencakup bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PHK) dan bantuan sosial Pangan Non Tunai (BPNT).

Kemensos akan terus menyalurkan bansos PHK atau BPNT di tahun 2023. Sehingga bantuan sosial BPNT Kartu Sembako atau PHK 2023 dapat diberikan kepada keluarga yang telah tercatat di data Kemensos.

Program bansos 2023 diharapkan dapat membantu Keluarga Miskin (KM) yang sudah terdaftar sebagai keluarga penerima. Selain itu, menjadi upaya dalam menanggulangi kemiskinan.