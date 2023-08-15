Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Gaji dan Bonus Tim Paskibraka Istana

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |03:16 WIB
Segini Gaji dan Bonus Tim Paskibraka Istana
Segini Gaji Tim Paskibraka Istana. (Foto: Okezone.com/Setpres)
A
A
A

JAKARTA- Tim Paskibraka Istana digaji enggak ya? Menarik karena Tim Paskibraka disiapkan untuk perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia.

Hari Kemerdekaan Indonesia diawali dengan diadakannya upacara bendera, yang seringkali dilakukan di Istana Negara.

Dalam upacara tersebut, terdapat tim Paskibraka Nasional yang telah berlatih dan Bersiap untuk mengibarkan dan juga menurunkan bendera merah putih di Istana Negara.

Dalam upacara tersebut, Paskibraka Nasional yang telah berlatih akan mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih di Istana Negara.

Namun, Paskibraka Istana harus melewati berbagai tahapan seleksi sebelum akhirnya terpilih.

Para siswa akan mengikuti seleksi, sebelumnya sudah menjadi Paskibraka Kabupaten/Kota.

Lantas, apakah tim Paskibraka Nasional digaji? Berdasarkan catatan Okezone.

Saat menjadi anggota Paskibraka, tidak hanya rasa bangga tapi banyak keuntungan lain yang bisa didapat. Salah satunya adalah dari segi penghasilan.

Meski harus melewati banyak tahapan dan panas Terik matahari yang begitu luar biasa, para Paskibraka Istana akan mendapatkan gaji.

Mengacu pada tahun lalu, gaji Paskibraka Istana berupa uang saku sebesar Rp1.000.000 dari salah satu bank.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/320/3050782/special-hut-ri-rancangan-anggaran-jokowi-untuk-prabowo-Zh35F2jjaG.jpg
SPECIAL HUT RI: Rancangan Anggaran Jokowi untuk Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/320/3050680/hut-ke-79-ri-masyarakat-papua-dapat-kado-pesawat-veNmceFWxA.jpg
HUT ke-79 RI, Masyarakat Papua Dapat Kado Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/320/3050578/sejarah-dan-asal-usul-lomba-balap-karung-yang-populer-hingga-sekarang-SpdLqcODPV.jpg
Sejarah dan Asal Usul Lomba Balap Karung yang Populer hingga Sekarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/320/3050580/sejarah-panjat-pinang-perlombaan-17-agustus-sejak-dinasti-ming-7JD0sCtxol.jpg
Sejarah Panjat Pinang: Perlombaan 17 Agustus sejak Dinasti Ming
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/320/3050309/daftar-50-promo-kemerdekaan-indonesia-17-agustus-2024-dari-makanan-hingga-whoosh-U10TnJSHIi.jpg
Daftar 50 Promo Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2024, dari Makanan hingga Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/320/3048315/anggaran-hut-ke-79-ri-bengkak-jadi-rp87-miliar-digelar-di-ikn-dan-jakarta-zA8T0ECi0X.jpg
Anggaran HUT ke-79 RI Bengkak Jadi Rp87 Miliar, Digelar di IKN dan Jakarta
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement