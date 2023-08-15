Segini Gaji dan Bonus Tim Paskibraka Istana

JAKARTA- Tim Paskibraka Istana digaji enggak ya? Menarik karena Tim Paskibraka disiapkan untuk perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia.

Hari Kemerdekaan Indonesia diawali dengan diadakannya upacara bendera, yang seringkali dilakukan di Istana Negara.

Dalam upacara tersebut, terdapat tim Paskibraka Nasional yang telah berlatih dan Bersiap untuk mengibarkan dan juga menurunkan bendera merah putih di Istana Negara.

Namun, Paskibraka Istana harus melewati berbagai tahapan seleksi sebelum akhirnya terpilih.

Para siswa akan mengikuti seleksi, sebelumnya sudah menjadi Paskibraka Kabupaten/Kota.

Lantas, apakah tim Paskibraka Nasional digaji? Berdasarkan catatan Okezone.

Saat menjadi anggota Paskibraka, tidak hanya rasa bangga tapi banyak keuntungan lain yang bisa didapat. Salah satunya adalah dari segi penghasilan.

Meski harus melewati banyak tahapan dan panas Terik matahari yang begitu luar biasa, para Paskibraka Istana akan mendapatkan gaji.

Mengacu pada tahun lalu, gaji Paskibraka Istana berupa uang saku sebesar Rp1.000.000 dari salah satu bank.