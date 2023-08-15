Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Auto Kaya Mendadak, Punya Uang Kertas Rp75.000 dengan Ciri-Ciri Ini

Himayatul Azizah , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |08:05 WIB
Uang Kertas Rp75.000 (Foto: BI)
JAKARTA - Lihat ciri-ciri tertentu ini apabila memiliki uang kertas Rp75.000. Sebab jika memiliki ciri-ciri tertentu sang pemilik bisa menjual dengan harga fantastis.

Pakar sortasi uang yakni Zein akan memberi uang senilai Rp40 juta bagi pemilik uang kertas Rp75.000.

"Saya mau informasikan tentang uang UPK yang nilai harganya mencapat Rp40 juta. Uang ini banyak diburu para kolektor. Kenapa uang ini bisa sangat mahal? Sampai bisa diburu kolektor? karena uang ini memiliki nomor seri yang bagus," ujar Zein yang dikutip Okezone.com dari video yang dibagikan di kanal YouTube Info Uang, Minggu (13/8/2022).

Zein tertarik dengan nomor seri tersebut sebab bagus dengan ciri-ciri huruf dan angka kembar.

"Nomer seri lainnya (AAA111111-AAA999999)," tulis Zein dalam kolom deskripsi videonya.

