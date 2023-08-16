JAKARTA- Gaji PNS dikabarkan akan naik tahun depan. Rencana kebijakan kenaikan ini diprediksi besarnya mencapai 7% di 2023 ini.
Adapun kenaikan gaji PNS ini yang akan diumumkan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada saat pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 pada sidang paripurna. Siding ini rencananya akan digelar pada 16 Agustus 2023.
Berikut rencana rincian gaji PNS 2023 yang bakal naik pada 2023:
Golongan I
Golongan IA: Rp1.560.800–Rp2.335.800
Golongan IB: Rp1.704.500–Rp2.474.900
Golongan IC: Rp1.776.600–Rp2.557.500
Golongan ID: Rp1.851.800–Rp2.686.500
Golongan II
Golongan IIA: Rp2.022.200–Rp3.373.600
Golongan IIB: Rp2.208.400–Rp3.516.300
Golongan IIC: Rp2.301.800–Rp3.665.000
Golongan IID: Rp2.399.200–Rp3.820.000
Golongan III
Golongan IIIA: Rp2.579.400–Rp4.236.400
Golongan IIIB: Rp2.688.500–Rp4.415.600
Golongan IIIC: Rp2.802.300–Rp4.602.400
Golongan IIID: Rp2.920.800–Rp4.797.000