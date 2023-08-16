Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Freeport Keberatan Bea Keluar Tembaga, Kemenkeu: Sudah Jelas Undang-Undangnya

Atikah Umiyani , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |20:55 WIB
Freeport Keberatan Bea Keluar Tembaga, Kemenkeu: Sudah Jelas Undang-Undangnya
Ilustrasi gugatan Freeport Indonesia. (Foto: Freepik)
A
A
A

 

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara soal gugatan yang dilayangkan oleh induk perusahaan dari PT Freeport Indonesia (PTFI) terkait aturan bea keluar ekspor konsentrat tembaga.

"Jadi kita bikin peraturannya untuk mempercepat dia bangun smelternya. Itu saja nanti kita lihat yang jelas kita memang melihat PPnya mengatakan bea keluar itu bentuknya prevailing jadi itu sesuai dengan peraturan jadi tidak ada yang bingung," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu ketika ditemui di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak Kemenkeu), Rabu (16/8/2023).

 BACA JUGA:

Ketika ditanya mengenai pertemuan PTFI dengan Kemenkeu, Febrio menilai hal itu tidak perlu terjadi lantaran menurutnya hal yang ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangannya.

"Saya rasa tidak perlu, ini sudah jelas peraturan perundang-undangannya nanti kita lihat dan evaluasi bersama. (Freeport naik banding?) Nanti tanya ke mereka saja," imbuhnya.

 BACA JUGA:

Seperti diketahui, Kemenkeu menetapkan taruf baru ekspor mineral logam Freeport yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 71/2023. Hal itulah yang membuat induk PTFI melayangkan gugatan sebab katanya merugikan pihaknya apabila diterapkan.

"Saya sudah jawab untk freeport itu peraturan perundangundangannya sudah kita buat. Apa yang sudah ada sekarang kosnisten jadi kita ikuti saja. Berlaku tetap," tukasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185596/freeport_temukan_harta_karun-PBog_large.jpg
RI Temukan Harta Karun Potensi 3 Miliar Ton Mineral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185577/freeport_targetkan_emas-xC4Z_large.jpg
Di Hadapan DPR, Freeport Targetkan Produksi Emas Tembus 43 Ton Mulai 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185545/emas-Mi39_large.jpg
Produksi Emas dan Tembaga Freeport 2026 Diprediksi Turun Tajam di Tengah Kenaikan Harga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185537/freeport-Xc7u_large.jpg
Tambang Emas Grasberg Freeport Baru Beroperasi Penuh di 2026 Pasca Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185534/tambang-pVU3_large.jpg
Freeport Indonesia Gagal Capai Target 2025 Imbas Tragedi Kebakaran Smelter dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175344/freeport-sZzF_large.jpg
RI Bakal Tambah 12 Persen Saham Freeport Secara Gratis
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement