Jual Pertalite Rp12.000/Liter, Ahok Soroti Bisnis Pertamini

JAKARTA - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyebut keberadaan Pertamini. Pasalnya Pertamini menjual harga BBM lebih mahal dari SPBU Pertamina secara terang-terangan.

Diketahui BBM yang dijual Pertamini merupakan subsidi seperti Pertalite. Pertalite sendiri memasang harga Rp10.000 per liter, sedangkan Pertamini dijual Rp12.000 per liter.

“Masalah sekarang, orang beli bensin Pertalite karena subsidi, solar subsidi di SPBU bawa ke kampung, jadi Pertamini enggak ditutup-tutup," kata Ahok.

Selain itu Ahok juga menegaskan bahwa penyaluran subsidi BBM harus tepat sasaran. Ahok menyoroti distrubusi BBM jenis Pertalite sebab dijual dengan harga lebih tinggi oleh pedagang bensin eceran.

“Pertamini jual lebih mahal. Rakyat beli mahal dengan kualitas yang rendah," kata Ahok.