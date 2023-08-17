Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jual Pertalite Rp12.000/Liter, Ahok Soroti Bisnis Pertamini

Himayatul Azizah , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |05:32 WIB
Jual Pertalite Rp12.000/Liter, Ahok Soroti Bisnis Pertamini
Komisaris PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)Bicara Soal Pertamini (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyebut keberadaan Pertamini. Pasalnya Pertamini menjual harga BBM lebih mahal dari SPBU Pertamina secara terang-terangan.

Diketahui BBM yang dijual Pertamini merupakan subsidi seperti Pertalite. Pertalite sendiri memasang harga Rp10.000 per liter, sedangkan Pertamini dijual Rp12.000 per liter.

“Masalah sekarang, orang beli bensin Pertalite karena subsidi, solar subsidi di SPBU bawa ke kampung, jadi Pertamini enggak ditutup-tutup," kata Ahok.

Selain itu Ahok juga menegaskan bahwa penyaluran subsidi BBM harus tepat sasaran. Ahok menyoroti distrubusi BBM jenis Pertalite sebab dijual dengan harga lebih tinggi oleh pedagang bensin eceran.

“Pertamini jual lebih mahal. Rakyat beli mahal dengan kualitas yang rendah," kata Ahok.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186049/bbm_pertamina-bpsA_large.jpg
Pertamina Proyeksi Konsumsi BBM Naik 3 Persen Selama Nataru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185843/pertamina-y0Wm_large.jpg
Pertamina Pasok BBM 100 Ribu Barel ke Shell
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185793/shell-UBeX_large.jpg
Shell Akhirnya Beli BBM Pertamina 100 Ribu Barel, Ini Jadwal Masuk SPBU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185653/bbm_pertamina-Xk8e_large.jpeg
4 SPBU Swasta Resmi Tambah Impor dari Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185476/bobibos-qPwH_large.jpg
5 Fakta Bobibos Sulap Jerami Jadi BBM RON 98 Buatan Jonggol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/320/3185355/bbm-0ALc_large.jpg
Stok BBM di SPBU Vivo Terisi Lagi, Shell Masih Kosong
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement