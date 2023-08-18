Ketika Ahok Heran Pertamini Jual BBM Mahal tapi Enggak Ditutup

Ahok Sentil Pertamini Jual Bensin Mahal dengan Kualitas Kurang Baik. (foto: Okezone.com/Pertamina)

JAKARTA- Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyentil Pertamini yang menjual harga BBM lebih mahal dari SPBU.

Padahal BBM yang dijual adalah BBM subsidi, salah satunya Pertalite. Harga Pertalite di SPBU Pertamina dijual Rp10.000 per liter, namun di Pertamini harga Pertalite lebih mahal dan dijual Rp12.000 per liter.

"Masalah sekarang, orang beli bensin Pertalite karena subsidi, solar subsidi di SPBU bawa ke kampung, jadi Pertamini enggak ditutup-tutup," kata Ahok.

Ahok menyampaikan, kalau penyaluran subsidi BBM harus lebih tepat sasaran. Ahok menyoroti penyaluran BBM jenis Pertalite yang dijual dengan harga lebih tinggi oleh pedagang bensin eceran.

"Pertamini jual lebih mahal. Rakyat beli mahal dengan kualitas yang rendah," katanya.