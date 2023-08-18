Pak Bas Pastikan Tol Akses Patimban Tinggal Penetapan Pemenang Proyek kemudian Konstruksi

JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa lelang proyek jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban sudah dalam tahap penetapan pemenang.

"Untuk proyek Tol Akses Pelabuhan Patimban sudah lelang, tinggal penetapan pemenang kemudian mulai konstruksi," ujar Basuki, dikutip dari Antara.

Pembangunan jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban dibangun sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk memperkuat area jaringan jalan yang terhubung ke Kawasan Pelabuhan Patimban, dalam upaya mempermudah aktivitas angkutan logistik.

Maka, tujuan dari pembangunan jalan tol ini mampu meningkatkan aktivitas ekspor yang bersumber dari kawasan industri di sekitar Cikarang-Cibitung-Karawang hingga Cikampek menuju Pelabuhan Patimban.

Adapun total panjang jalan Tol Akses Patimban yakni 37,05 km dan nantinya terkoneksi dengan Jalan Tol Cikampek – Palimanan di sisi Selatan dan terkoneksi dengan Pelabuhan Patimban di sisi Utara.