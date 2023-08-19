7 Fakta Utang Luar Negeri RI Turun

Utang luar negeri Indonesia turun. (Foto: Freepik)

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melakukan pencatatan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan II-2023 yang mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

ULN Indonesia pada akhir triwulan II-2023 tercatat sebesar USD396,3 miliar atau turun dibandingkan dengan posisi ULN akhir triwulan I-2023 sebesar USD403,2 miliar.

Dengan terjadinya perkembangan tersebut, ULN Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan 1,4% (year of year), melanjutkan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 1,9% (year of year). Kontraksi pertumbuhan ULN ini terutama bersumber dari penurunan ULN sektor swasta.

Berikut ini, telah dirangkum oleh Okezone, fakta-fakta mengenai Utang Luar Negeri Indonesia yang mengalami penurunan. Sabtu (19/8/2023).

1. Terdapatnya Pembayaran Neto Pinjaman Luar Negeri

Mengutip data Bank Indonesia. ULN pemerintah menurun dibandingkan dengan triwulan lalu.

Posisi ULN pemerintah pada akhir triwulan II 2023 tercatat sebesar USD192,5 miliar atau turun dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya sebesar USD194,0 miliar atau secara tahunan tumbuh 2,8% (yoy).

Penurunan posisi ULN pemerintah secara triwulanan disebabkan oleh pembayaran neto pinjaman luar negeri dan global bond yang jatuh tempo.