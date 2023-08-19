3 Proyek Jalan Tol Prioritas yang Wajib Selesai di Akhir Jabatan Presiden Jokowi

3 Proyek Tol Prioritas yang Wajib Selesai di Akhir Masa Jabatan Jokowi. (Foto :Okezone.com/{PUPR)

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakkat (PUPR) menargetkan ada tiga Proyek Strategis Nasional (PSN) jalan tol yang selesai 2024. Proyek tersebut yakni, Tol Akses Pelabuhan-Patimban, Tol Semarang-Demak dan Tol Serang-Panimbang.

1. Tol Akses Pelabuhan Patimban

Untuk proyek jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban progresnya sudah selesai lelang dan dalam tahap penetapan pemenang.

"Untuk proyek Tol Akses Pelabuhan Patimban sudah lelang, tinggal penetapan pemenang kemudian mulai konstruksi," kata Basuki.

Tol Akses Pelabuhan Patimban dibangun untuk memperkuat area jaringan jalan yang menghubungkan ke Kawasan Pelabuhan Patimban, dalam rangka mempermudah aktivitas angkutan logistik.

Dengan demikian, tujuan dari pembangunan jalan tol ini mampu meningkatkan aktivitas ekspor yang bersumber dari kawasan industri di sekitar Cikarang-Cibitung-Karawang hingga Cikampek menuju Pelabuhan Patimban.

Jalan Tol Akses Patimban memiliki total panjang 37,05 km dan nantinya terkoneksi dengan Jalan Tol Cikampek – Palimanan di sisi Selatan dan terkoneksi dengan Pelabuhan Patimban di sisi Utara.

Terdapat 5 seksi, yaitu Seksi 1 Junction Cipeundeuy – Simpang Susun (SS) Cipeundeuy (2,65 Km), Seksi 2 SS Cipeundeuy – SS Pasir Bungur (10,06 Km), Seksi 3 SS Pasir Bungur – SS Tambak Dahan (16,10 km), Seksi 4 SS Tambak Dahan - SS Pusakanegara (7,11 Km), dan Seksi 5 SS Pusakanegara – Patimban (1,13 Km).

2. Tol Serang-Panimbang

Untuk PSN lain seperti Jalan Tol Serang-Panimbang juga ditargetkan selesai pada tahun depan.

"Untuk Tol Serang - Panimbang ditargetkan selesai pada tahun depan," katanya.

Kehadiran jalan tol ini akan terhubung dengan kawasan-kawasan produktif seperti kawasan industri, pariwisata, bandara, dan pelabuhan akan dapat mengurangi biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri.

Pembangun Jalan Tol Serang-Panimbang sepanjang 83,67 km terbagi menjadi 3 Seksi. Seksi 1 sepanjang 26,50 km yang menghubungkan Serang–Rangkasbitung telah beroperasi sejak 2021.

Kemudian Seksi 2 sepanjang 24,17 km menghubungkan Rangkasbitung–Cileles dengan progres konstruksi hingga awal Agustus 2023 mencapai 52,45%. Untuk Seksi 1 dan 2 menjadi porsi Badan Usaha Jalan Tol (BIJT) PT Wijaya Karya Serang Panimbang.

Selanjutnya Seksi 3 sepanjang 33 km menjadi porsi pemerintah dengan menghubungkan Cileles–Panimbang, progres konstruksi mencapai 13,84%. Pekerjaan konstruksi Seksi 2 dan 3 ditargetkan selesai pada pertengahan 2024.

Jalan Tol Serang-Panimbang akan melintasi beberapa kabupaten di Provinsi Banten seperti Serang, Lebak, dan Pandeglang dan tersambung dengan Tol Jakarta - Merak.