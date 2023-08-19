Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Kementerian dengan Anggaran Terbesar di 2024

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |03:14 WIB
Daftar Kementerian dengan Anggaran Terbesar di 2024
Daftar Kementerian dengan Anggaran Terbesar di 2024. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian dan Lembaga mendapat alokasi anggaran dalam dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menempati urutan pertama dengan anggaran terbesar mencapai Rp146,98 triliun.

Angka itu menurun sekitar Rp7,38 tirliun jika dibandingkan dengan DIPA Kementerian PUPR sebesar Rp154,36 triliun Tahun 2023.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan, penurunan pagu anggaran pada tahun 2024 mendatang tidak mempengaruhi program-program pembangunan infrastruktur.

Pasalnya penurunan anggaran sebetulnya digantikan dengan program lain yang sumber pendaaan langsung dari Kementerian Keuangan, contoh seperti lahirnya Inpres Jalan Daerah (IJD).

Ini daftar 10 besar Kementerian dengan anggaran tertinggi dalam RAPBN 2024.

1. Kementerian PUPR: Rp146,98 triliun

Halaman:
1 2
