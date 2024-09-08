Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jangan Sembarangan! Ini Kriteria Menteri Ekonomi di Era Pemerintahan Prabowo

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |14:00 WIB
Jangan Sembarangan! Ini Kriteria Menteri Ekonomi di Era Pemerintahan Prabowo
Kriteria Menteri Ekonomi di Kabinet Prabowo-Gibran. (Foto: okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka disarankan menunjuk sosok profesional untuk mengisi posisi menteri ekonomi. Sebaliknya, para politisi atau mereka yang berasal dari partai politik dinilai kurang tepat.

Ekonom Indef Tauhid Ahmad mengatakan, sosok yang dapat menempati menteri ekonomi haruslah orang cakap atau bisa memimpin sektor keuangan. Selain itu, mereka mampu diterima market, terutama sudah mendapat kepercayaan dari investor global.

“Misalnya, bisa diterima oleh market dan cakap mampu memimpin dari sisi keuangan. Karena punya dua beban kan, dia bisa mencari duit yang besar dan banyak,” ujar Tauhid kepada MNC Portal, Sabtu (7/9/2024).

Menteri ekonomi dalam pemerintahan baru erat kaitannya dengan kepercayaan pasar dan investor. Tauhid menyebut, setiap kebijakan yang diambil akan memberi efek bagi dinamika pasar dan persepsi investor.

Karena itu, salah menempatkan sosok ke dalam salah satu menteri ekonomi dinilai bisa berpengaruh terhadap pandangan investor akan investasi dan pertumbuhan makro ekonomi nasional.

“Lalu, dia bisa diterima market jangan sampai kebijakan itu bisa menghancurkan persepsi investor atau pelaku global bahwa ekonomi kita gak stabil melalui orang yang salah,” paparnya.

“Menurut saya sih harus profesional ya, kan sudah Wamen (Wakil Menteri) yang dari partai, artinya Menteri-nya harus dari profesional,” lanjut dia.


