Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

44 Kementerian di Era Prabowo, Peluang atau Tantangan Baru?

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |15:11 WIB
44 Kementerian di Era Prabowo, Peluang atau Tantangan Baru?
44 Kementerian di era Prabowo jadi peluang atau tantangan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Terpilih Prabowo Subianto berencana menambah jumlah kementerian menjadi 44 dalam kabinetnya. Wacana ini telah memicu beragam tanggapan dari berbagai pihak.

Penambahan ini dinilai bisa memberikan peluang yang lebih besar untuk pelayanan publik, namun juga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan koordinasi antar kementerian.

Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah mengatakan, penambahan jumlah kementerian sepanjang tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai tidak menjadi masalah.

“Kami melihatnya oke-oke saja, dalam arti malah memberikan peluang yang lebih besar untuk pelayanan publik,” kata Trubus dalam Market Review IDX Channel pada Selasa (24/9/2024).

Trubus menambahkan, banyaknya kementerian dan lembaga diyakini akan membuat fokus pelayanan publik menjadi lebih prioritas. Contoh pemisahan yang diusulkan adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi. Pemisahan ini, selama tidak mengganggu APBN dan tetap fokus pada pelayanan, dinilai bisa memberikan keuntungan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/320/3103062/dpr-GEzb_large.jpg
Sutami Menteri Termiskin di Indonesia, Sosok di Balik Proyek Gedung DPR hingga Jembatan Semanggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/320/3060122/jangan-sembarangan-ini-kriteria-menteri-ekonomi-di-era-pemerintahan-prabowo-0WE3y18wT5.jpg
Jangan Sembarangan! Ini Kriteria Menteri Ekonomi di Era Pemerintahan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/320/3051248/satu-kedeputian-dilebur-ke-badan-gizi-nasional-kepala-bapanas-kita-dukung-HVXkbl4p90.jpg
Satu Kedeputian Dilebur ke Badan Gizi Nasional, Kepala Bapanas: Kita Dukung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/16/320/2970992/7-kementerian-dan-lembaga-dengan-anggaran-terbesar-2024-TisnDRnh1e.jpg
7 Kementerian dan Lembaga dengan Anggaran Terbesar 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/18/320/2866838/daftar-kementerian-dengan-anggaran-terbesar-di-2024-1BDOCl4LVn.png
Daftar Kementerian dengan Anggaran Terbesar di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/23/320/2733033/alasan-kenapa-hanya-di-indonesia-yang-punya-menteri-agama-b0EXhd7PHu.jpg
Alasan Kenapa Hanya di Indonesia yang Punya Menteri Agama
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement