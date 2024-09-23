Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Target Pertumbuhan Ekonomi 8% di Era Prabowo Bisa Tercapai? Begini Tantangannya

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |09:14 WIB
Target Pertumbuhan Ekonomi 8% di Era Prabowo Bisa Tercapai? Begini Tantangannya
Target pertumbuhan ekonomi era Prabowo sulit tercapai (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Target pertumbuhan ekonomi 8% di era Presiden Terpilih Prabowo Subianto dinilai sulit tercapai. Target tersebut bahkan mustahil jika tidak ada strategi kebijakan yang optimal.

Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini berpendapat, Indonesia harus menjalankan kebijakan outward looking yang targetnya adalah bersaing di pasar internasional. Targetnya semua negara maju dan negara berkembang yang sekarang telah lepas dari middle income trap. Salah satu contohnya adalah Malaysia.

“Ada 7 langkah penting yang harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo yang jika tidak dilakukan akan menyulitkan target pertumbuhan ekonomi,” papar Didik dalam sebuah diskusi, dikutip Senin (23/9/2024).

Ke Tujuh langkah itu adalah pertama Stabilitas Makro. Meliputi fiskal yang sekarang utang naik dengan besar sekali, dan harus dicari cara jika utang banyak maka income tax rationya harus naik.

“Jika mencicil dan menghabiskan 50% dari income kita, lalu pendapatan kita dinaikkan dua kali lipat, maka cicilan yang 50% hanya tinggal 50% sehingga ketergantungan pada utang menghilang,” imbuhnya.

Langka kedua, kebijakan perdagangan. Menurutnya, tidak bisa kebijakan kuota diseret-seret di parlemen. Untuk kebutuhan masyarakat yang tidak ada hubungannya dengan perlindungan petani malah dikuotakan.

“Itu suatu hal yang berat. Dulu di era orba tentang trade policy, semua duta besar diberi tugas, yaitu Market Access. Jadi jika ekspor naik maka duta besar itu dianggap berprestasi,” kata Didik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192451/ekonomi_indonesia-n1oW_large.jpg
Ekonomi Indonesia 2026 Diprediksi Mandek di 5 Persen, Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186091/airlangga-gFf0_large.png
Ada Bansos hingga Diskon, Ekonomi RI Diprediksi Tumbuh 5,6 Persen di Kuartal IV-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181706/purbaya-6Qen_large.jpg
Ini Catatan Purbaya soal Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,04 Persen di Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181497/ekonomi_indonesia-uUap_large.jpg
Jawa dan Sulawesi Juara, Catat Pertumbuhan Ekonomi Paling Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181493/ekonomi_indonesia-5tZX_large.jpg
Orang RI Masih Gemar Belanja, Motor Penggerak Ekonomi Tumbuh 5,04% di Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181482/ekonomi_indonesia-bAGY_large.png
Ekonomi RI Tumbuh Melambat Jadi 5,04% di Kuartal III-2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement