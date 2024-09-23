Target Pertumbuhan Ekonomi 8% di Era Prabowo Bisa Tercapai? Begini Tantangannya

JAKARTA – Target pertumbuhan ekonomi 8% di era Presiden Terpilih Prabowo Subianto dinilai sulit tercapai. Target tersebut bahkan mustahil jika tidak ada strategi kebijakan yang optimal.

Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini berpendapat, Indonesia harus menjalankan kebijakan outward looking yang targetnya adalah bersaing di pasar internasional. Targetnya semua negara maju dan negara berkembang yang sekarang telah lepas dari middle income trap. Salah satu contohnya adalah Malaysia.

“Ada 7 langkah penting yang harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo yang jika tidak dilakukan akan menyulitkan target pertumbuhan ekonomi,” papar Didik dalam sebuah diskusi, dikutip Senin (23/9/2024).

Ke Tujuh langkah itu adalah pertama Stabilitas Makro. Meliputi fiskal yang sekarang utang naik dengan besar sekali, dan harus dicari cara jika utang banyak maka income tax rationya harus naik.

“Jika mencicil dan menghabiskan 50% dari income kita, lalu pendapatan kita dinaikkan dua kali lipat, maka cicilan yang 50% hanya tinggal 50% sehingga ketergantungan pada utang menghilang,” imbuhnya.

Langka kedua, kebijakan perdagangan. Menurutnya, tidak bisa kebijakan kuota diseret-seret di parlemen. Untuk kebutuhan masyarakat yang tidak ada hubungannya dengan perlindungan petani malah dikuotakan.

“Itu suatu hal yang berat. Dulu di era orba tentang trade policy, semua duta besar diberi tugas, yaitu Market Access. Jadi jika ekspor naik maka duta besar itu dianggap berprestasi,” kata Didik.