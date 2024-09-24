Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Prabowo Mau Bangun Giant Sea Wall Jakarta-Gresik, Butuh Rp1.750 Triliun

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |07:35 WIB
Prabowo Mau Bangun Giant Sea Wall Jakarta-Gresik, Butuh Rp1.750 Triliun
Prabowo-Gibran Bakal Bangun Giant Sea Wall (Foto: Okezone)
JAKARTA - Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berencana membangun Giant Sea Wall yang membentang dari Jakarta sampai ke Gresik, Jawa Timur.

Wacana proyek tersebut merespon urgensi penurunan muka tanah yang berdampak pada banjir rob yang akan mengancam wilayah pesisir pulau jawa di khususnya di bagian utara.

Akan tetapi, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bob Arthur Lombogia mengatakan hingga saat ini Kementerian PUPR belum menerima laporan terkait wacana pembangunan Giant Sea Wall Jakarta - Gresik tersebut.

"Kalau ide untuk kesana (Giant Sea Wall Jakarta - Gresik), itu satu hal yang rasional juga, karena disana turun juga (permukaan tanah), jad di Jakarta dan Jawa Tengah itu turunnya parah," ujar Bob saat dihubungi MNC Portal, Selasa (24/9/2024).

Bob menilai pembiayaan membangun proyek Giant Sea Wall memang tidak murah. Hal ini menimbang medan konstruksi yang dikerjakan berada di pinggir laut, serta pertimbangan studi dan kajian lingkungan yang tidak sebentar terkait dampak dari pembangunan Giant Sea Wall.

