HOME FINANCE

Wamentan Harvick Dorong Inovasi dan Hilirisasi Komoditas Kelapa di Indragiri Hilir

Imam Rachmawan , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |20:30 WIB
Wamentan Harvick Dorong Inovasi dan Hilirisasi Komoditas Kelapa di Indragiri Hilir
Foto: dok. Kementan
A
A
A

PULAU KIJANG - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Harvick Hasnul Qolbi mendorong inovasi dan hilirisasi kelapa dalam sebagai kekuatan ekonomi bagi masyarakat di Pulau Kijang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Menurutnya, komoditas kelapa dalam memiliki potensi pasar yang cukup luas baik lokal maupun ekspor. Diketahui, komoditas kelapa memiliki banyak produk turunan seperti kerajinan batok kelapa, arang briket dan produk makanan olahan lain yang sudah pasti memiliki nilai jual tinggi.

Meski demikian, harga kelapa saat ini cendrung turun meskipun masih dalam batas wajar.

"Kalau masalah harga ini kan fluktuatif, artinya bisa disebabkan juga oleh pergerakan harga internasional. Tapi kita bisa melakukan kiat-kiat efisiensi soal tanam atau meningkatkan produksi dan hilirisasi agar lebih sustainable sehingga produk-produk kelapa ini bukan hanya sekedar di hulu saja tapi bisa kita jadikan produk hilir," ujar Wamentan Harvick saat berdialog dengan sejumlah masyarakat Pulau Kijang, Kamis (24/8/2023).

Wamen mengatakan inovasi dan hilirisasi harus dilakukan secara cepat agar masyarakat memiliki penghasilan yang meningkat. Selain itu, produk hilir juga dapat membuka peluang besar terhadap masuknya kelapa lokal menuju ekspor.

Halaman:
1 2
