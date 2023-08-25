Daftar Konglomerat Tajir Melintir yang Punya Bisnis Perkapalan di Indonesia

JAKARTA - Daftar miliarder tajir yang ternyata punya bisnis perkapalan di Indonesia menarik untuk dibahas lebih lanjut.

Tidak hanya memiliki bisnis-bisnis yang bernilai besar, para konglomerat ini juga dinilai memiliki kekayaan yang sangat fantastis.

Dilansir dari berbagai sumber, ini dia konglomerat-konglomerat yang punya bisnis perkapalan di Indonesia:

1. Carmelia Hartoto

Carmelia memiliki jabatan Direktur Utama di Andhika Lines, perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran niaga, batu bara, dan minyak bumi.

PT Andhika Lines ini memiliki armada yang sangat beragam meliputi; kapal curah, tween decker, tanker, kapal tunda, tongkang, dan berbagai kapal lepas pantai.

Tidak hanya itu, mereka juga mengklaim bahwa perusahaannya memiliki layanan terintegrasi, mulai dari kepemilikan kapal, operator kapal, manajemen kapal, keagenan kapal, manajemen kapal komersial, hingga layanan logistik terintegrasi.

2. Bani Mulia

Bani Mulia merupakan pengusaha yang memiliki bisnis industri perkapalan bernama PT Samudera Indonesia.