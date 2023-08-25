Advertisement
SMART MONEY

Mau Nama di BI Checking Bersih? Lakukan 3 Hal Ini

Himayatul Azizah , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |03:01 WIB
Mau Nama di BI <i>Checking</i> Bersih? Lakukan 3 Hal Ini
Cara bersihkan nama di BI checking. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Begini langkah agar nama di BI checking bersih.

Hal ini perlu dilakukan guna menghindari penolakan ketika mengajukan kredit dari bank atau lembaga keuangan lainnya.

BI Checking adalah Informasi Debitur Individual (IDI) yang merupakan riwayat untuk mencatat lancar atau macetnya pembayaran kredit.

Untuk itu berikut langkah yang dapat dilakukan agar nama di BI Checking bersih melalui rangkuman Okezone, Jumat (25/8/2023).

1. Lunasi Utang

Lunasi seluruh utang atau cicilan yang telah menunggak. Lakukan pengecekan apabila masih ada hutang yang terlewatkan, maka akan dianggap tidak lunas.

Melunasi utang menjadi langkah penting yang harus dilakukan. Sehingga tidak akan mendapatkan catatan kredit buruk dan memperoleh persetujuan untuk membuat nama di BI Checking bersih.

2. Pantau BI Checking

Langkah selanjutnya yakni memanau BI Checking. Pantau terus apakah skor kredit mengalami perubahan atau tidak. Apabila tidak kunjung ada perubahan, ajukan keluhan ke bank yang dikreditkan.

