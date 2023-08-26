JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengumumkan bahwa pendaftaran seleksi calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2023 akan dimulai 17 September sampai 6 Oktober.
BKN menyampaikan seleksi CASN 2023 kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pemerintah pusat dan instansi daerah lewat lewat SUrat BKN Nomor 8229/B-KS.04.01/SD/K/2023.
Yang mana isi dari pengumuman seleksi akan dimulai dan diumumkan masing-masing instansi pemerintah pada 16 sampai 30 September 2023.
Pendaftaran seleksi pun dilanjutkan dengan mulai 17 September sampai 6 Oktober 2023.