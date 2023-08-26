Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jadwal Lengkap Pendaftaran Seleksi CPNS 2023

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |03:01 WIB
Jadwal Lengkap Pendaftaran Seleksi CPNS 2023
Jadwal lengkap seleksi CPNS 2023. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengumumkan bahwa pendaftaran seleksi calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2023 akan dimulai 17 September sampai 6 Oktober.

 BACA JUGA:

BKN menyampaikan seleksi CASN 2023 kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pemerintah pusat dan instansi daerah lewat lewat SUrat BKN Nomor 8229/B-KS.04.01/SD/K/2023.

Yang mana isi dari pengumuman seleksi akan dimulai dan diumumkan masing-masing instansi pemerintah pada 16 sampai 30 September 2023.

 BACA JUGA:

Pendaftaran seleksi pun dilanjutkan dengan mulai 17 September sampai 6 Oktober 2023.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185850/pns-Fefa_large.jpeg
BKN Ungkap PNS Bisa Naik Pangkat 12 Kali Setahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185791/pppk-NeMG_large.jpg
Revisi UU ASN: Ini Nasib PPPK dan PNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185239/gaji_pns-MXgR_large.jpg
Ternyata Ini Penentu Gaji PNS Naik atau Tidak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183269/mentan_amran-SuP6_large.jpg
Amran Copot ASN yang Sewakan Lahan Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183168/gaji_pns-haH2_large.jpg
Ini Rincian dan Besaran Gaji Pensiunan PNS Terbaru yang Cair di November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182889/ai-5vmw_large.jpg
PNS Harus Siap di Era AI, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement