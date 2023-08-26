Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

4 Konglomerat yang Ternyata Pemilik Camilan Terkenal di Indonesia

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |16:02 WIB
4 Konglomerat yang Ternyata Pemilik Camilan Terkenal di Indonesia
4 Konglomerat yang ternyata pemilik camilan terkenal di Indonesia (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Terdapat 4 konglomerat yang ternyata pemilik camilan terkenal di Indonesia. Bidang kuliner menjadi salah satu lahan bisnis yang tak pernah mati, apalagi jika bergelut pada pasar makanan ringan atau camilan.

Pasalnya, camilan menjadi salah satu makanan yang tak pernah ditinggalkan oleh sebagian besar masyarakat. Tak heran jika permintaan pasar pada bisnis ini terus meningkat tiap tahun.

Bahkan dari bisnis ini bisa membuat seseorang menjadi kaya raya. Berikut 4 konglomerat yang ternyata pemilik camilan terkenal di Indonesia, dirangkum Sabtu (26/7/2023).

1. Sudhamek

Nama Sudhamek Agoeng Waspodo mungkin masih cukup asing di telinga masyarakat Indonesia. Tak seperti merek-merek camilan keripik kentang Leo, biskuit Gery, atau kacang Garuda.

Padahal, Sudhamek adalah pemilik dari PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk yang mengeluarkan produk-produk tersebut. Berkat bisnisnya di bidang camilan, Sudhamek berhasil masuk ke dalam daftar 50 orang terkaya versi Forbes.

Melansir dari laman tersebut, saat ini kekayaan Sudhamek mencapai USD1 miliar atau sekitar Rp15,28 triliun.

2. Husain Djojonegoro

Grup Orang Tua merupakan salah satu produsen makanan ringan yang mereknya telah populer di berbagai kalangan, mulai dari wafer Tango, Oops, dan Fulo.

Saat ini nama Husain Djojonegoro masuk ke dalam daftar 50 orang terkaya versi Forbes dengan menduduki posisi ke 40. Harta kekayaannya ditaksir mencapai USD1,08 miliar atau Rp16,4 triliun.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
