7 Fakta Pendaftaran Seleksi CPNS 2023 Dibuka September, Ini Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan

JAKARTA – Pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan dibuka 17 September 2023. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan bagi yang ingin mendaftar CPNS.

Pasalnya, sebagai pekerjaan yang menjadi impian banyak orang, seleksi CPNS memiliki persaingan yang ketat.

Berikut dirangkum Okezone, Minggu (27/8/2023), fakta-fakta tentang seleksi CPNS 2023.

BACA JUGA: Jadwal Lengkap Pendaftaran Seleksi CPNS 2023

1. Formasi CPNS dan PPPK

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menjelaskan pada tahun ini lowongan CPNS mulai dibuka pada bulan September mendatang dengan total 1,03 juta formasi. Sebanyak 80% akan di isi oleh PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan 20% akan di isi oleh fresh graduate.

Rencana kebutuhan ASN secara nasional tahun 2023 ditetapkan formasi sebanyak 1.030.751 terdiri dari CPNS dan PPPK. Detail penetapan jumlah kebutuhan (formasi) setiap kementerian/lembaga/daerah (K/L/D) masih dalam proses finalisasi sejalan dengan proses validasi dari usulan yang disampaikan masing-masing instansi.

BACA JUGA: 5 Jurusan Kuliah untuk Jadi CPNS di Kemenhub

2. Pertimbangan CASN 2023

Terdapat berbagai pertimbangan dalam penyelenggaraan CASN 2023. Dalam berbagai variabel tertentu, seperti indikator jumlah PNS yang pensiun dan pemenuhan SDM untuk mendukung program strategis nasional, termasuk letak geografis dan kemampuan anggaran.

3. Kriteria ASN

Anas mengatakan, perekrutan PNS mulai tahun ini akan difokuskan untuk menarik seseorang yang memiliki talenta di bidang digitalisasi. Maka di penerimaan ASN baru akan ada telenta digital yang akan di rekrut, karena dengan digitalisasi ini bisa memangkas proses bisnis dan bisa memangkas tenaga ASN yang tidak produktif.

Selain itu, masifnya perkembangan teknologi digital harus segera direspon oleh kapabilitas sumber daya manusia (SDM). Terutama bagi para ASN supaya bisa memberikan layanan yang cepat kepada masyarakat.