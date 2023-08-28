Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bansos Agustus-September 2023 Cair, Begini Cara Jadi Penerimanya

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |05:01 WIB
Bansos Agustus-September 2023 Cair, Begini Cara Jadi Penerimanya
Bansos Agustus-September 2023 cair. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Ini cara daftar bansos Agustus-September 2023. Bansos tersebut akan diberikan kepada masyarakat yang terdata di Kementerian Sosial (Kemensos).

Melalui Kemensos, dana bansos telah masuk pencairan pada tahap ketiga. Hal tersebut mencakup bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial Pangan Non Tunai (BPNT).

 BACA JUGA:

Berikut cara daftar penerima bansos Kemensos Agustus September 2023:

Metode atau cara daftar Bansos yang pertama, Anda bisa menggunakan aplikasi Cek Bansos. Di mana Anda bisa mengunduh dan menginstal aplikasi tersebut untuk bisa digunakan mengecek Bansos.

 BACA JUGA:

Dengan demikian, Anda bisa mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mendaftarkan diri agar mendapatkan Bansos sesuai kriteria.

Setelah Anda selesai mengunduh dan menginstal aplikasi ini ke dalam perangkat. Maka Anda ikuti caranya seperti di bawah ini:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187951/menko_airlangga-96U5_large.jpg
7 Fakta BLT Kesra Rp900.000 Cair hingga Desember 2025, Tinggal Ambil di Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187784/blt-JVBM_large.jpg
Ini 3 Pola Penyaluran Bansos dan BLT di Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188102/bsu_di_2026-fEQp_large.jpg
Bansos BLT Kesra Rp900.000 Dilanjutkan di 2026? Ini Jawabannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187923/blt-mdEu_large.jpg
Apakah Bansos BLT Kesra Rp900.000 Dilanjutkan di 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187853/menko_airlangga_soal_blt_kesra-6aNz_large.JPG
Menko Airlangga Tinjau Penyaluran BLT Kesra Rp900 Ribu di Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187743/blt-7jzu_large.jpg
Info Terbaru Cara Ambil BLT Kesra Rp900.000 di Kantor Pos Tanpa Antre
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement