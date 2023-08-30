Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Biaya Jadi Driver Maxim

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |05:01 WIB
Segini Biaya Jadi <i>Driver</i> Maxim
Segini biaya jadi driver Maxim. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Maxim adalah layanan ojek online (ojol) pendatang baru serta pesaing bagi Grab dan gojek.

Maxim pun memiliki tarif murah saat mengantarkan penumpang yakni sekitar Rp11.000. Tentunya dengan harga yang murah membuat penumpang beralih pada Maxim. Untuk itu, perusahaan merekrut pengemudi dalam mencakup kawasan ojek online.

Ternyata biaya jadi driver Maxim gratis. Nah, jika telah berhasil terdaftar dan disetujui oleh pihak Maxim, kita bisa langsung menggunakannya untuk menerima orderan saat aplikasi dibuka.

Maxim salah satu layanan transportasi online yang baru di Indonesia, telah berkembang semakin pesat dari waktu ke waktu. Kini Maxim sudah terhitung 80 kota telah memiliki layanan Maxim pada Agustus 2022 kemarin.

Gaji Maxim memang mematok harga yang cukup lebih murah di bandingkan dengan Gojek dan Grab. Maxim sendiri mematok harga Rp7.000 sedangkan untuk Gojek dan Grab Rp9.000 (harga minimum).

Halaman:
1 2
