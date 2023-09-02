Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga BBM Nonsubsidi di SBPU Pertamina Naik, Berikut Daftarnya

Hafizhuddin , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |05:15 WIB
Harga BBM Nonsubsidi di SBPU Pertamina Naik, Berikut Daftarnya
Daftar lengkap harga BBM Pertamina (Foto: Okezone)
JAKARTA Pertamina kembali menaikkan Harga BBM non-subsidi pada 1 September 2023. Pertamax Turbo di Jabodetabek naik dari Rp14.400 per liter menjadi Rp15.900 per liter.

Kemudian harga Pertamax juga naik dari Rp12.400 per liter menjadi Rp13.300 per liter. Serta Dexlite ikut naik dari Rp13.950 per liter menjadi Rp16.350 per liter dan Pertamina Dex dari Rp14.350 per liter menjadi Rp16.900 per liter.

Dilansir dari Pertamina, berikut harga BBM non-subsidi 1 September:

Aceh

Pertamax: Rp13.300 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.900 per liter

Dexlite: Rp16.350 per liter

Pertamina Dex Rp16.900 per liter

Bali

Pertamax Turbo Rp15.900

Pertamax Rp13.300

Dexlite Rp16.350

Pertamina Dex Rp16.900

Bangka Belitung

Pertamax: Rp13.600 per liter

Pertamax Turbo: Rp16.250 per liter

Dexlite: Rp16.700 per liter

Pertamina Dex: Rp17.250 per liter

Banten

Pertamax Turbo Rp15.900

Pertamax Rp13.300

Dexlite Rp16.350

Pertamina Dex Rp16.900

