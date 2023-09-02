JAKARTA – Pertamina kembali menaikkan Harga BBM non-subsidi pada 1 September 2023. Pertamax Turbo di Jabodetabek naik dari Rp14.400 per liter menjadi Rp15.900 per liter.
Kemudian harga Pertamax juga naik dari Rp12.400 per liter menjadi Rp13.300 per liter. Serta Dexlite ikut naik dari Rp13.950 per liter menjadi Rp16.350 per liter dan Pertamina Dex dari Rp14.350 per liter menjadi Rp16.900 per liter.
Dilansir dari Pertamina, berikut harga BBM non-subsidi 1 September:
Aceh
Pertamax: Rp13.300 per liter
Pertamax Turbo: Rp15.900 per liter
Dexlite: Rp16.350 per liter
Pertamina Dex Rp16.900 per liter
Bali
Pertamax Turbo Rp15.900
Pertamax Rp13.300
Dexlite Rp16.350
Pertamina Dex Rp16.900
Bangka Belitung
Pertamax: Rp13.600 per liter
Pertamax Turbo: Rp16.250 per liter
Dexlite: Rp16.700 per liter
Pertamina Dex: Rp17.250 per liter
Banten
Pertamax Turbo Rp15.900
Pertamax Rp13.300
Dexlite Rp16.350
Pertamina Dex Rp16.900