Ini Durasi Pintu Terbuka LRT Jabodebek, Harap Disimak Ya!

JAKARTA – LRT Jabodebek sudah bisa dinikmati masyarakat usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan moda transportasi pada Senin 28 Agustus 2023 kemarin.

LRT Jabodebek adalah proyek sistem kereta ringan yang dirancang untuk mengatasi masalah lalu lintas di Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi.

Lantas berapa durasi pintu terbuka LRT Jabodebek?

Durasi pintu terbuka LRT Jabodebek menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh Masyarakat. Mengingat pintu LRT Jabodebek ini terbuka dan tertutup secara otomatis.

Dilansir melalui akun Instagram resmi milik Ditjen Perkeretaapian @ditjenperkeretaapian, Minggu (4/9/2023) sedang membahas mengenai durasi waktu pintu terbuka LRT Jabodebek.