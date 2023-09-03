Pak Bas Gelontorkan Rp1,7 Triliun untuk Infrastuktur di Kalbar

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR tahun ini telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,7 triliun untuk penanganan infrastruktur di wilayah Kalimantan Barat.

"Kami melaksanakan program Presiden membangun Indonesia dari pinggiran termasuk infrastruktur di Kalimantan Barat," kata Basuki Hadimuljono, saat meninjau pembangunan jalan Nanga Erak Kalbar-Batas Kaltim, di Nanga Erak Kecamatan Putussibau Selatan, Kapuas Hulu dikutip Antara, Minggu (3/9/2023).

Disampaikan Basuki, anggaran penanganan infrastruktur jalan dan jembatan serta prasarana berbasis masyarakat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kementerian PUPR kurang lebih Rp1,7 triliun ditambahkan lagi kebijakan Presiden Joko Widodo melalui Instruksi Presiden (Inpres) sebesar Rp650 miliar.

Sedangkan untuk total seluruh Indonesia Inpres sebesar Rp14,6 triliun termasuk ada juga untuk penanganan jalan di Kabupaten Kapuas Hulu.

BACA JUGA: Sri Mulyani Bakal Naikkan Dana Insentif Daerah pada 2024

Dijelaskan Basuki, dari anggaran Rp1,7 triliun itu juga termasuk pembangunan jalan pararel perbatasan dan pararel Kalimantan serta program prasarana berbasis masyarakat seperti rehab rumah tidak layak huni, sanitasi, air bersih dan jembatan gantung.