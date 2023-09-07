Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BPJS Kesehatan Tidak Tanggung Biaya Operasi Ini

Dzakwan Agung Mugits , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |06:28 WIB
BPJS Kesehatan Tidak Tanggung Biaya Operasi Ini
BPJS Kesehatan Tidak Tanggung Biaya Operasi Ini.
JAKARTA - Terdapat beberapa operasi yang tidak dapat ditanggung oleh BPJS kesehatan. BPJS itu sendiri merupakan penerapan dari program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

u diketahui, BPJS kesehatan memiliki manfaat bagi masyarakat Indonesia. BPJS memudahkan setiap masyarakat untuk mendapatkan manfaat kesehatan sesuai dengan kelas BPJS yang dibayarkan.

Masyarakat juga akan mengetahui mana manfaat yang akan ditanggung oleh BPJS kesehatan dan mana yang tidak. Seperti halnya operasi yang tidak ditanggung oleh BPJS kesehatan.

Berikut ini susunan operasi yang tidak dapat ditanggung oleh BPJS dirangkum oleh Okezone.

1. Operasi Akibat Dampak Kecelakaan.

