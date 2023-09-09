Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Orang Ini Punya Peran Vital untuk Perjalanan Kereta Api

Dzakwan Agung Mugits , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |21:08 WIB
Orang Ini Punya Peran Vital untuk Perjalanan Kereta Api
Peran Vital PPKA pada Perjalanan Kereta. (Foto: Okezone.com/Instagram)
JAKARTA - Pengatur Perjalanan Kereta Api (PPKA) punya peran vital dalam perjalanan kereta api. Pasalnya tugas PPKA menunjang keselamatan dan ketertiban perjalanan kereta api.

Lancarnya perjalanan kereta api bukan hanya peran dari masinis, namun ada peran paling vital yaitu seorang PPKA.

Sistematis kerja seorang PPKA biasanya berada di stasiun, menerima dan mengantarkan Kereta Api saat akan berangkat, singgah, hingga tiba di stasiun.

“PPKA juga memberikan tugas kepada rumah sinyal, menjaga pintu perlintasan, menjaga wesel, petugas boarding, untuk ikut aktif dalam menjamin perjalanan Kereta Api agar berjalan dengan aman dan selamat sampai tujuan,” tulis akun instagram @ditjenperkeretaapian.

Pentingnya peran tersebut yang menjadikan vitalnya tugas dari seorang PPKA di setiap waktunya. Lalu, untuk menjadi seorang PPKA dibutuhkan juga keterampilan serta keahlian yang baik, hal ini dikarenakan untuk mengampu kelancaran perjalanan kereta pada setiap waktu yang sudah dijadwalkan.

Bagi yang ingin menjadi PPKA, tentu harus melewati tahapan rekrutmen yang diadakan oleh PT KAI. Setelah dinyatakan lolos, kamu akan melaksanakan diklat secara berkala sesuai profesi yang diambil.

