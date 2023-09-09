5 Fakta Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Menko Luhut Beri Bocoran Peresmian

JAKARTA - Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) akan diresmikan Presiden Jokowi pada 1 Oktober 2023.

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) terus melakukan serangkaian uji coba, sebelum nantinya beroperasi dan bisa dinikmati seluruh masyarakat yang ingin mencoba.

1. Kereta Cepat Jakarta-Bandung Melaju Mulus di Kecepatan 352 Km per Jam.

Kereta Cepat Jakarta-Bandung merupakan kereta tercepat pertama di Asia Tenggara (ASEAN) yang mampu menempuh kecepatan hingga 352 KM/jam.

"Jakarta Bandung ibarat satu kecamatan aja. Karena dalam waktu 55 menit aja kamu udah bisa main di dua kota ini. Padahal jarak yang terbentang mencapai lebih dari 100 km," ujar Adita Irawati, dilansir dari akun instagram pribadinya, Selasa 5 September 2023.

2. Uji Coba Kereta Cepat Dilakukan PM China dan Menko Luhut

Perdana Menteri (PM) China Li Qiang dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjajal pada 6 September 2023.

"Ya nanti saya dampingi Perdana Menteri China coba ke Bandung," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dikutip Selasa 5 September 2023.