Pengusaha Ini Raup Cuan Triliunan dari Rokok

JAKARTA – Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan cukai mencapai Rp167,5 triliun. Jumlah itu naik 10,85% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar Rp151,1 triliun.

Penerimaan cukai paling besar berasal dari rokok pada tahun lalu. Tercatat, realisasi penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) sebesar Rp167,5 triliun atau meningkat 10,73% (year on year/yoy). Kontribusinya sebesar 96,52% terhadap total penerimaan cukai.

Robert Budi dan Michael Hartono merupakan kakak beradik yang memiliki investasi terbesar di Bank Centra Asia (BCA). Kekayaan yang dimiliki keluarga tersebut bersumber dari rokok Djarum dan Perusahaan elektronik Polytron yang berbentuk aset properti yang berada di Jakarta.

PT Djarum adalah sebuah perusahaan rokok terbesar di Indonesia yang berkantor pusat di Kudus, Jawa Tengah.