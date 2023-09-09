Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

3 Tips Pakai Paylater agar Tidak Boros dan Utang Numpuk

Arfiah , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |15:14 WIB
3 Tips Pakai <i>Paylater</i> agar Tidak Boros dan Utang Numpuk
Tips Paylater agar Tidak Boros. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA Paylater hadir untuk memudahkan masyarakat ketika melakukan pembayaran. Tapi bagi yang mau paylater, sebaiknya perlu mengetahui beberapa tips penting agar tidak boros.

Paylater merupakan konsep membeli barang dengan sistem cicilan. Paylater dapat digunakan melalui aplikasi e-commerce.

Berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), paylater dapat digunakan oleh masyarakat yang sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Cara pendaftarannya pun praktis, calon pengguna diminta mengisi data diri sesuai KTP dan verifikasi KTP. Kemudian, paylater bisa langsung digunakan.

Setelah paylater aktif, simak beberapa tips di bawah ini:

1. Gunakan untuk kebutuhan penting

Paylater merupakan konsep untuk menunda pembayaran. Paylater sama halnya dengan utang. Paylater dapat dibayar melalui cicilan dengan berbagai pilihan jangka waktu.

Kemudahan yang ditawarkan konsep paylater dapat menjadi ancaman apabila digunakan secara boros. Maka dari itu, sangat diperlukan kebijakan ketika menggunakan paylater. Gunakan paylater hanya untuk kebutuhan penting agar utang tidak menumpuk.

2. Sesuaikan kapasitas pinjaman

Gunakan kapasitas pinjaman paylater sesuai dengan kesanggupan membayar utang. Jangan memaksa apabila pinjaman paylater melebihi budget.

